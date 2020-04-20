Министры здравоохранения стран G 20 в период пандемии COVID признали слабость своих систем здравоохранения

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

М. Мурашко, фото: roszdravnadzor.ru,

Министры здравоохранения стран Большой двадцатки (G20) провели видеоконференцию по теме влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на глобальный сектор здравоохранения и общество.

Главы Минздравов признали, что медицина не справляется с большим количеством больных коронавирусом и причинами этого могут быть серьезные недостатки систем здравоохранения. В ходе встречи министров решались вопросы по борьбе с пандемией и взаимодействию стран-участниц в этом направлении.

После видеоконференции стало известно: "Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения".

В "Большой двадцатке" поняли, что коронавирус "показал уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии. Министры рассмотрели необходимость повышения эффективности глобальных систем здравоохранения с помощью обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и готовности.

Российский эксперт предположил, что опыт борьбы с коронавирусом COVID-19 позволит улучшить систему здравоохранения в нашей стране.