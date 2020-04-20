Эксперт предположил: Опыт борьбы с коронавирусом COVID-19 позволит улучшить российскую систему здравоохранения

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20 апреля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов, комментируя выступления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в ходе видеоконференции коллег стран-членов G20, предположил, что ситуация с коронавирусом открыто намекает на то, что России необходимо улучшать систему здравоохранения, выходить на новый уровень.

Мурашко сказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID на территории страны позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам в будущем, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По мнению эксперта, обострившаяся ситуация с эпидемией коронавируса подсказывает, что откладывать изменения нельзя.

Александр Трифонов отметил, что Россия должна неустанно следить за опытом других государств, которые продолжают противостоять коронавирусному вызову, и брать из него положительные и действенные методы.

Эксперт сравнил финансовые возможно России и других стран. Он напомнил, что в России в 2020 году рост расходов на здравоохранение увеличится до 1% ВВП — это около 900 млрд рублей.

По словам Трифонова, в других развитых странах показатель расходования средств на систему здравоохранения достигает 4-8% ВВП. "Поэтому правительству необходимо обратить внимание на данные цифры и отталкиваться от них в распределении средств на отечественную систему", - считает он.

Трифонов напомнил об оптимизации системы здравоохранения, про которую вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в программе "Москва. Кремль. Путин".

Эксперт предположил, что новый глава Минздрава Михаил Мурашко, допуская возможность модернизации, предполагал и негативный эффект от прошедшей ранее оптимизации.