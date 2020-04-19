Как узнать жителям Москвы, внесен ли номер автомобиля в пропуск

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19 апреля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky/Global Look Press

Москвичи могут проверить, действует ли их цифровой пропуск и привязан ли к нему государственный номер автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Проверку, действует ли электронный пропуск и привязан ли к нему номер машины, можно совершить на сайте "Недома". Далее необходимо будет проверить, внесён ли автомобиль в базу на сайте. Если при проверке номера вашего автомобиля не окажется в базе — вам придёт штраф 5000 рублей.

В Москве оформить цифровой пропуск для личной машины необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Действие пропускного режима в Москве продлено до 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что контроль пропусков, введенных на передвижение по городу, станет с 22 апреля полностью автоматизированным.