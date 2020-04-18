В Москве оформить цифровой пропуск для личной машины необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве оформить цифровой пропуск для личной машины необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Как оформить пропуск для поездок на личном транспорте в Москве, разъясняется на сайте мэра города Сергея Собянина.

Уточняется, что при оформлении документа необходимо включать в цифровой пропуск государственный номер автомобиля.

«Сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки» — обратили внимание власти мегаполиса. Владельцы автомашин, номера которых не отмечены в цифровом пропуске, будут считаться нарушителями и штрафоваться.

Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.