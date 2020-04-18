Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Действие пропускного режима в Москве продлено до 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении временных ограничений, введенных 13 апреля, до конца этого месяца, т.е. до 1 мая. Собянин рассказал, что контроль пропусков, введенных на передвижение по Москве, станет с 22 апреля полностью автоматизированным.

Для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый билет, социальные карты москвича и жителя Московской области.

Без указания в цифровом пропуске номера электронной карты проезд в метро, автобусе, трамвае или троллейбусе будет невозможен, электронная карта не сработает.

Для автовладельцев в цифровом пропуске необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки указать государственный номер автомобиля. Автомобилистов будут контролировать с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцев будут штрафовать.

Военнослужащие, правоохранители, журналисты и другие обладатели удостоверений гособразца не обязаны получать цифровые пропуска, - сообщил Собянин. По его словам, в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин и электронных карт.