Российский ученый не исключает, что миром владеют микробы, а не человек

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19 апреля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В начале 2020 года человечеству стало ясно, что жизнью миллиардов людей способен распоряжаться невидимый нам мир микроорганизмов.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетёсов, проработавший 17 лет заместителем директора по научной работе знаменитого центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», поделился своими впечатлениями о развитии коронавирусной ситуации.

Еще в девяностые годы сотрудники центра «Вектор» умудрились первыми в мире секвенировать геном вируса Марбург и вторыми в мире — геном вируса Эбола. Самый крупный грант за время научной деятельности Сергея Нетёсова был выделен на изучение встречаемости вирусных гепатитов в Сибири. Такой масштабной мониторинговой работы ранее нигде не проводилось.

Профессор считает, что в плане борьбы с коронавирусом мы повторяем ошибки американцев.

«На пути-то мы находимся правильном, только с огромным количеством ошибок. Причем интересно, что вот с Америкой мы все время ругаемся, а ошибки совершаем ровно те же самые. Сначала, как и американцы, мы сказали, что тест-системы будут только государственными. Упустили время, не дали коммерческим компаниям сделать свои тест-системы. Решили сначала, что тестировать надо только людей с симптомами заболевания, а теперь выясняется, что бессимптомников в разы, на порядки больше, они не изолированы, а значит, способны заразить гораздо большее количество людей», - рассказывает Нетёсов.

Главной задачей в настоящий момент ученый считает проведение тестирования людей на антитела, то есть на способность организма конкретного человека противостоять коронавирусу. Это, по его словам, позволит приблизиться к пониманию, насколько популяция людей в принципе иммунозащищена от этой болезни.

«Благодаря молекулярной биологии, сейчас можно изучать сообщества микроорганизмов. И это изучение принесло такие неожиданные данные: если посчитать все бактерии, которые сидят у нас на коже, во рту, в кишечнике и так далее, то по численности это будет больше в несколько раз, чем число клеток нашего организма. Второй момент. Оказывается, взрослый человек вообще не может жить без этого, потому что наше существование — это симбиоз между человеком и минимум 50–70 видами бактерий», - отмечает Нетёсов.

Ведущий российский молекулярный биолог делает неожиданный вывод.

«Встает вопрос: мы где живем? Это вообще мир людей или мир микробов? Я в этом вопросе серьезен абсолютно», - заключает профессор.