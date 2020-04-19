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Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Подмосковье

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Подмосковье
фото: pexels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Подмосковье – 709 случаев. Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.

«Из них 256 человек - от 18 до 45 лет, 272 человека - от 46 до 64 лет, 138 человек - от 65 до 94 лет, 43 ребёнка», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 44% заболевших в Москве от 18 до 45 лет и 35% - до 65 лет. Кроме того, 5% - несовершеннолетние дети. 

При этом пациент инфекционного отделения больницы в Реутове  рассказал о своем состояни во время болезни. 

Общее число зараженных по России – 42853 чел., из них 3291-выздоровели, 361-умерли. 

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