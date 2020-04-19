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Пациент больницы в Подмосковье признался, как тяжело болел коронавирусом

, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Пациент больницы в Подмосковье признался, как тяжело болел коронавирусом
фото: pixabay.com

В Московской области один из пациентов инфекционного отделения больницы в Реутове признался, как он тяжело заболел коронавирусом, и как самоотверженно работают сейчас все медики, врачи, медсёстры, санитарки.

По словам мужчины, которому подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, ему было очень плохо.  Его госпитализировали с высокой температурой. Температура держалась какое-то время, не спадала. Пациент испытывал трудности с дыханием, страдал от одышки. После лечения мужчина чувствует себя легче. В скором времени он долечится, и его выпишут из больницы.

Мужчина призвал людей быть аккуратными в этот период. Он подчеркнул, что сейчас медикам еще сложнее, в больнице не хватает медсестер и нянечек, медики работают по двое суток, на износ.

«Старайтесь меньше выходить на улицу, контактировать с людьми. Никогда нельзя быть уверенным, что общаешься именно со здоровым человеком. Берегите себя, близких и всех врачей, им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», - призвал пациент, вылечившийся от COVID.

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