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В оперштабе рассказали о возрасте заразившихся COVID-19 в Москве. Половина зараженных - моложе 45 лет

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

В оперштабе рассказали о возрасте заразившихся COVID-19 в Москве. Половина зараженных - моложе 45 лет
pexels.com

В московском оперативном штабе по контролю за коронавирусом рассказали о возрасте заразившихся людей в Москве. По данным экспертов,  44 процента среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35 процентов - от 46 до 65 лет и еще 16 процентов - старше 65 лет. 5,5 процента из них - старше 80 лет. Пять процентов среди заболевших - несовершеннолетние дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В настоящее время в Москве 1 763 человека вылечились от коронавируса, 176 - скончались.
По данным на 19 апреля, число заразившихся COVID-19 в России за сутки выросло на 6 060 человек.

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