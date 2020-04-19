В южноуральских храмах прошли Пасхальные богослужения

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19 апреля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В ночь с 18 на 19 апреля в храмах Челябинской области прошли Пасхальные богослужения.

Как сообщали «Аргументы недели», в Пасхальную ночь для южноуральцев были организованы прямые трансляции из храмов Челябинской области. Духовенство и власти Челябинской области не раз обращались к верующим с просьбой молиться дома, не посещать храмы в период пандемии. Онлайн-службы смотрели 170 тысяч южноуральцев, больше всех просмотров в группе «ВКонтакте» Магнитогорской епархии - 47 000. На втором месте по количеству зрителей - группа миасского храма в честь образа Божией Матери «Достойно есть» (37 000 посмотров), на третьем - трансляция ОТВ из Свято-Симеоновского собора (35 000 просмотров).

Во время богослужений священнослужители прочли особые молитвенные прошения об избавлении от губительного поветрия (эпидемии). Митрополит Миасский и Челябинский Григорий призвал всех особо молиться об избавлении от коронавируса.

«В эти святые дни, дорогие братья и сестры, давайте возгревать нашу веру, укреплять её молитвой, укреплять нашу надежду, - сказал митрополит Григорий. -. И если будет в нас истинная вера и непреложная надежда, то тогда появиться любовь, которая побеждает все. Любовь и вера побеждает и те беды, которые сейчас обрушились на весь мир. Давайте молится, помогать нашим ближним, свидетельствовать о том, что Христос воскрес, и в этот святой день, вспоминая Его Воскресение, делиться пасхальной радостью со всеми ближними».