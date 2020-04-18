В Челябинской области проходит онлайн-трансляция Пасхального богослужения

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18 апреля 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В ночь с 18 на 19 апреля для православных южноуральцев в Челябинской области организована онлайн-трансляция Пасхального богослужения.

Напомним, к жителям Челябинской области обращались митрополит Челябинский и Миасский Григорий и власти области и города с просьбой остаться дома и не посещать храмы в Пасху из-за пандемии коронавируса. Онлайн-трансляцию Пасхальной службы из Свято-Симеоновского собора южноуральцы смотрят на региональных каналах - ОТВ, 31 каналу. Отметим, что все храмы области охраняются нарядами полиции, для тех, кто все-таки решился прийти на службы во многих церквях нанесли специальную разметку для соблюдения дистанции.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий в своем праздничном обращении поблагодарил всех священнослужителей, которые «совершают совершают свое служение в очень непростых условиях карантина, с любовью о Господе укрепляя людей в вере», а также всех верующих христиан за проявленное терпение.

«Верю, что с помощью Божией мы все вместе пройдем посланные испытания, потому как Господь говорит, что не допустит испытаний сверх наших сил и не даст креста больше, чем мы можем понести, - сказал он. - Не устанем возносить молитвы о прекращении эпидемии и даровании крепости сил борющимся с нею врачам, об исцелении страдающих от болезни. Верю, что эти молитвы будут услышаны Милосердным Богом, и наши общие труды по преодолению угрозы распространения инфекции совсем скоро принесут добрый плод. Пусть во всех испытаниях, во все дни жизни пребудет с нами Пасхальная радость. С праздником, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!Воистину Воскресе!».

Как ранее сообщали «Аргументы недели», по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, все православные могли освятить куличи, пасхи и яйца дома, не посещая храмы.

Губернатор Челябинской области еще раз попросил южноуральцев не подвергать свое здоровье и здоровье близких опасности и оставаться дома. Он написал в Instagram, что в этом году будет отмечать светлый праздник Пасхи вместе с семьей дома.