Алексей Текслер отмечает Пасху дома с семьей

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18 апреля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Скрин страницы Алексея Текслера в Instagram

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал в Instagram, что будет отмечать праздник Пасхи дома и призвал южноуральцев последовать его примеру.

Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с праздником Пасхи. Он отметил, что раньше в этот день вместе с семьей они ходили в храм, но теперь из-за карантина останутся дома.

«Этот светлый праздник мы проведем дома. Призываю всех верующих поступить так же. Коронавирус пока слишком опасен. Нужно соблюдать изоляцию – дома или на даче. Впереди – много хорошего. С праздником вас, ваших родных и близких! Здоровья и терпения», – написал Алексей Текслер.

Напомним, что вчера у губернатора закончился период самоизоляции, который он провел в рабочем кабинете. Алексею Текслеру пришлось самоизолироватся в связи с заболеванием коронавирусом его пресс-секретаря. «Закончился период моей самоизоляции. Тест на коронавирус отрицательный. Рад вернуться домой, к своим родным».

Отметим, что власти и священнослужители призывают всех южноуральцев смотреть онлайн-трансляцию Пасхального богослужения и оставаться дома, не нарушать режим самоизоляции в период пандемии коронавируса.



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