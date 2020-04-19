Как помогают бездомным во время эпидемии​

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19 апреля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С наступлением режима самоизоляции настали очень непростые времена для тех, кому самоизолироваться попросту негде. Закрылись для посетителей кафе и рестораны, город замер, на помощь московским бездомным пришли волонтеры благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».

Фонд помогает не только москвичам. По словам руководителя «Доктора Лизы» Натальи Авиловой, у волонтеров есть подшефные хосписы в Тверской и Владимирской областях, они собрали гуманитарный груз для четырех детских больниц и двух детских домов Донбасса, но из-за карантина отправить его пока не могут.

В Москве волонтеры фонда кормят бездомных дважды в неделю. За Ярославским вокзалом для благого дела им выделили площадку. По четвергам и субботам там собираются те, кому нечего есть и кому негде жить. Супы, бутерброды и горячий чай волонтеры теперь выдают с масками на лицах. На площадку в любую погоду приходят от 70 до 100 человек.

Увеличилась нагрузка у волонтеров и по другим направлениям работы. На попечении фонда 160 семей, порядка ста из них раньше могли прислать кого-нибудь в офис благотворительной организации на Пятницкую, чтобы получить продуктовые наборы, пачки памперсов, средства по уходу за больными. Сейчас, из-за действующего карантина, волонтерам приходится самим делать минимум 160 визитов в месяц.

По словам директора фонда Натальи Авиловой, как и при жизни его основателя Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем несколько лет назад, команда в фонде небольшая и мобильная, всего пять сотрудников, в том числе врач и медсестра. Помещение на Пятницкой фонду выделило правительство Москвы в безвозмездное пользование на 10 лет.

Осенью на экраны должен выйти фильм «Доктор Лиза». За его основу взята реальная история одного дня Елизаветы Глинки. Главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова.