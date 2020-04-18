Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Татарстане нельзя будет сходить в магазин без маски

, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане нельзя будет сходить в магазин без маски
Фото: pixabay.com

Правительство Татарстана приняло решение запретить с понедельника жителям региона ходить в магазины и пользоваться общественным транспортом без защитных медицинских масок или респираторов.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации Республики Татарстан. «С 20 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания», - сказано в постановлении.

Отмечается, что в регионе с марта наблюдается дефицит одноразовых медицинских масок.

АБ

В мире

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью