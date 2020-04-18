В Татарстане нельзя будет сходить в магазин без маски

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18 апреля 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Правительство Татарстана приняло решение запретить с понедельника жителям региона ходить в магазины и пользоваться общественным транспортом без защитных медицинских масок или респираторов.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации Республики Татарстан. «С 20 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания», - сказано в постановлении.

Отмечается, что в регионе с марта наблюдается дефицит одноразовых медицинских масок.