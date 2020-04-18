Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд

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18 апреля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, АГН Москва / globallookpress.com

Предприниматели, работающие на территории российской столицы, получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей. Соответствующее решение принял московский мэр Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Собянин утвердил данный инструмент в рамках третьего пакета антикризисных мер. Предполагается, что новой мерой поддержки от правительства Москвы воспользуются свыше 3 300 бизнесменов.

По словам Владимира Ефимова, занимающего пост заместителя мэра, предприниматели, которые выкупают недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца текущего года. Общий объем отсроченных платежей составит около 3,6 млрд рублей.

Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159-ФЗ.

Ранее в субботу сообщалось, что москвичи, которые болеют ОРВИ, смогут бесплатно получать медицинские препараты, необходимые им для лечения в домашних условиях.