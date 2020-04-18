Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

Жители российской столицы, болеющие ОРВИ, смогут бесплатно получать лекарства. Московские власти расширили программу обеспечения бесплатными медицинскими препаратами для горожан, которые проходят лечение на дому, сообщил Сергей Собянин.
«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», - написал мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте.
Согласно точке зрения врачей, велика вероятность, что за «обычной ОРВИ скрывается коронавирус», отметил градоначальник. Поэтому заболевшим необходимо безотлагательно начинать адекватное лечение.
В конце прошлого месяца московские власти объявили, что проходящие лечение на дому пациенты с легкой формой течения COVID-19, медики и другие специалисты, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса, будут получать антивирусные препараты бесплатно.
Ранее в субботу сообщалось, что в столице вводятся дополнительные меры, направленные на противодействие COVID-19.