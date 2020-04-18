Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

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18 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Жители российской столицы, болеющие ОРВИ, смогут бесплатно получать лекарства. Московские власти расширили программу обеспечения бесплатными медицинскими препаратами для горожан, которые проходят лечение на дому, сообщил Сергей Собянин.

«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», - написал мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте.

Согласно точке зрения врачей, велика вероятность, что за «обычной ОРВИ скрывается коронавирус», отметил градоначальник. Поэтому заболевшим необходимо безотлагательно начинать адекватное лечение.

В конце прошлого месяца московские власти объявили, что проходящие лечение на дому пациенты с легкой формой течения COVID-19, медики и другие специалисты, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса, будут получать антивирусные препараты бесплатно.

Ранее в субботу сообщалось, что в столице вводятся дополнительные меры, направленные на противодействие COVID-19.