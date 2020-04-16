В рамках принятых Собяниным мер на субсидии МСП выделят 20-30 млрд рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Субсидии, фото соцсети

Власти российской столицы дополнительно выделят от 20 до 30 млрд рублей для субсидирования процентных ставок субъектов малого предпринимательства. Данное решение принято по инициативе градоначальника Сергея Собянина, рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, в региональном правительстве пошли на дополнительные меры поддержки малого бизнеса в связи с тем, что он больше других пострадает в результате эпидемии коронавируса COVID-19.

Решение о выделении обозначенной суммы приняли в рамках третьего пакета поддержки московского бизнеса. Также данный пакет предусматривает отсрочку до конца текущего года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020-го по налогу на имущество организаций и земельному налогу для кинотеатров, учреждений дополнительного образования, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций. Подобных организаций в Москве около трехсот.

Для арендодателей, которые сдают помещения для размещения гостиниц, предусмотрена компенсация налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020-го при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%. Предполагается, что эта мера поможет порядку 1 400 гостиниц.

Кроме того, собственники, использующие свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в таких сферах, как торговля, общественное питание, бытовые услуги и гостиничное дело, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал. Таких организаций в российской столице около 2 600.

Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Также в Москве запустят беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. На эту меру поддержки смогут рассчитывать все малые и средние предприниматели, независимо от их вида деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности ставка будет субсидирована до 8%.

Предполагается, что Сбербанк будет предоставлять отсрочку на полгода по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты готовятся и с другими банками.



Предпринимателям, которые намерены принять участие в данной программе, предъявляется только одно условие – тратить предоставляемые им деньги на бизнес, работающий на территории столицы. В правительстве Москвы надеются, что приоритетом получателей кредитов станет выплата заработной платы сотрудникам.