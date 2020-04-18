Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву
фото: соцсети, благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу вылетела спецбортом из Израиля в Россию. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь. Ожидается, что самолет приземлится во Внуково в 20.30.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов доставил лампаду с огнем из Храма Гроба Господня и передал ее директору фонда Владимиру Бушуеву. Огонь будет доставлен к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя в Москве.

Церемония схождения Благодатного огня в этом году впервые прошла без тысяч паломников.

 

НС
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью