Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

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18 апреля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу вылетела спецбортом из Израиля в Россию. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь. Ожидается, что самолет приземлится во Внуково в 20.30.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов доставил лампаду с огнем из Храма Гроба Господня и передал ее директору фонда Владимиру Бушуеву. Огонь будет доставлен к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя в Москве.

Церемония схождения Благодатного огня в этом году впервые прошла без тысяч паломников.