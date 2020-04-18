Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Тель-Авива в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного в субботу вылетела спецбортом из Израиля в Россию. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь. Ожидается, что самолет приземлится во Внуково в 20.30.
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов доставил лампаду с огнем из Храма Гроба Господня и передал ее директору фонда Владимиру Бушуеву. Огонь будет доставлен к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя в Москве.
Церемония схождения Благодатного огня в этом году впервые прошла без тысяч паломников.