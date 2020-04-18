Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих этим храмом в Иерусалиме.
В ближайшее время Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города и раздадут его дипломатам из стран, жители которых исповедуют православие. В Москву святыню доставят представители делегации Фонда Андрея Первозванного.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. За его появление ежегодно молятся, ждут его в канун православной Пасхи и считают чудом.
В этом году впервые за десять веков торжественная церемония в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла при закрытых дверях и без паломников и верующих.