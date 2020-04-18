В Тульской области скончались две женщины с пневмонией после самолечения. Они не стали делать тест на коронавирус

Правительство Тульской области сообщило, что в регионе скончались две женщины с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля.
«В Тульской областной клинической больнице скончались две женщины … По предварительным данным, причина смерти 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского - двусторонняя пневмония. Обе пациентки поздно обратились за медицинской помощью: более недели каждая из них лечилась самостоятельно на дому», - пояснили в ведомстве.
В источнике говорится, что пациентки поступили в больницу в тяжелом состоянии. Обе страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями. Кроме того, первый анализ на коронавирус дал положительный результат, второй - будет известен позже.
Общее количество зараженных в области составило 229 человек, из них 25-выздоровели.
Ранее в Санкт-Петербурге назвали причину смери пациента с диагностированным у него коронавирусом нового типа.