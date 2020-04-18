В Санкт-Петербурге назвали причину смерти восьмого пациента с коронавирусом

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18 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Городской комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге сообщил, что скончался еще один пациент с диагностированным у него коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля.

«Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии. Был получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Страдал многочисленными хроническими заболеваниями», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что мужчине было 67 лет, он умер в Госпитале для ветеранов войн.

Ранее сообщалось, что в Тверской области число заболевших коронавирусом выросло на 26%. При этом общее число по России превысило 36,7 тыс. чел.