В Тверской области число заболевших коронавирусом выросло на 26%

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18 апреля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Правительство Тверской области сообщило, что за минувшие сутки в регионе выявлено 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля.

«В настоящее время в Верхневолжье подтверждено 237 случаев: 12 заболевших выздоровели и выписаны из больниц, 225 - изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, прирост новых заболевших составляет 26%. Однако, где они могли заразиться и в каком состоянии находятся неизвестно.

Отмечается, что за последние сутки на коронавирус обследовали около 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Россия выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом нового типа.