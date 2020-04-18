В Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня. Впервые без верующих

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18 апреля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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В Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу началась церемония освящения Благодатного огня. Впервые за Х веков христианства церемония проходит при закрытых дверях, без православных верующих и паломников.

Схождение Благодатного огня совершается ежегодно в Великую Субботу, в канун Светлого Христова Воскресения, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Церемония по традиции начинается с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Статус-кво, принятый еще во второй половине 19 века, предоставляет право открытия древних дубовых ворот Храма Воскресения именно армянским священникам. Сегодня ключ от храмовых ворот нес один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем Храма Гроба Господня Ваджи Нусейбе. Вслед за армянской делегацией в Храм войдут представители коптской и ассирийской христианских церквей. В службе сегодня примут участие только 10 священнослужителей.

Патриарх Иерусалимский Феофил III будет молиться в Кувуклии о схождении Благодатного огня. Иногда молитва идет не один час.

Увидеть схождение Благодатного огня сегодня сможет каждый. Некоторые телеканалы в России проведут прямую трансляцию из Храма Гроба Господня.