У православных верующих Страстная суббота. Как в этом году освятить пасхи и куличи

У православных верующих сегодня Великая Суббота. Суббота, предваряющая праздник Пасхи, еще
именуется Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. Накануне Пасхи принято воспоминать погребение и пребывания во гробе тела Иисуса Христа.
Сегодня день для приготовления к Пасхе, Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
Верующие готовят куличи, пасхи, красят яйца. В Страстную субботу принято просить прощение у своих родных и близких. Также перед Пасхой подают милостыню всем нуждающимся.
После литургии в субботу обычно происходит первое освящение яиц, куличей и пасх.
В этом году из-за коронавируса патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на Пасху, помолиться дома. В Русской православной церкви разрешили благословлять пасхальные угощения дома: нужно петь тропарь и окропить пасху, куличи и яйца крещенской водой.