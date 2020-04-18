У православных верующих Страстная суббота. Как в этом году освятить пасхи и куличи

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18 апреля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели

У православных верующих сегодня Великая Суббота. Суббота, предваряющая праздник Пасхи, еще

именуется Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. Накануне Пасхи принято воспоминать погребение и пребывания во гробе тела Иисуса Христа.

Сегодня день для приготовления к Пасхе, Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Верующие готовят куличи, пасхи, красят яйца. В Страстную субботу принято просить прощение у своих родных и близких. Также перед Пасхой подают милостыню всем нуждающимся.

После литургии в субботу обычно происходит первое освящение яиц, куличей и пасх.

В этом году из-за коронавируса патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на Пасху, помолиться дома. В Русской православной церкви разрешили благословлять пасхальные угощения дома: нужно петь тропарь и окропить пасху, куличи и яйца крещенской водой.