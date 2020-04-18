В МЧС рассказали, чем опасен режим самоизоляции

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18 апреля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Представители экстренных служб считают, что длительный режим самоизоляции в период пандемии нового коронавируса может негативно отразиться на психическом состоянии россиян.

В МЧС отметили, что во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно наступает изменение привычного образа жизни, а это приводит к ощущению напряженности, подавленности и дискомфорта. Кроме того, люди могут сталкиваться с проблемами в отношениях с семьей или с чувством одиночества.

«Возникновение таких состояний - нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния могут привести к негативным последствиям», - пояснили в ведомстве.

Однако спасатели советуют планировать и составлять расписание своего режима дня. В сообщении говорится, что снизить риск острых эмоциональных переживаний позволит использование дистанционных способов для досуга и самообразования, а также занятие спортом. При этом можно обратиться за социальной и психологической поддержкой к родным и близким, а при необходимости – специалистам.

Кроме того, следует просматривать только официальные источники для получения информации о ситуации с эпидемией.

Ранее в МЧС рассказали, какие средства защиты эффективнее всего носить, в том числе при выявлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19