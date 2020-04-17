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Главврач больницы в Коммунарке назвал средний возраст умерших от COVID-19

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Главврач больницы в Коммунарке назвал средний возраст умерших от COVID-19
Фото: соцсети

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст людей, умерших из-за коронавирусной инфекции на этой неделе. Он отметил, что за последние 7 дней было 20 случаев с летальным исходом.

«Конец недели. Провели анализ летальных исходов. С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтверждённой COVID-инфекции. Средний возраст — 68,1 года», - рассказал врач.

Также Проценко подчеркнул, что большинство из них имели хронические заболевания, такие как сердечная недостаточность, сахарный диабет т так далее.

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АБ

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