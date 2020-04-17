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В Коммунарке предположили, когда эпидемия коронавируса в России достигнет пика

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

В Коммунарке предположили, когда эпидемия коронавируса в России достигнет пика
Фото: pixabay.com

Реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин оценил существующие прогнозы о сроках достижения Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ларин высказал предположение, что стране еще далеко до пика заболеваемости, однако врачи к нему уже подготовлены. Он заявил, что в больницах размещают дополнительные койки, а медперсонал проходит переподготовку. Помимо этого, проходит регулярное общение столичных и региональных специалистов.

«Также мы общаемся с итальянскими, французскими, китайскими коллегами, чтобы что-то почерпнуть для себя и не прокладывать новый путь, а использовать предшествующий опыт», - добавил врач.

АБ

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