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Священнослужитель призвал в Пасху «провести глубокую духовную работу»

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Священнослужитель призвал в Пасху «провести глубокую духовную работу»
Фото: pixabay.com

Настоятель храма святого великомученика Климента Леонид Калинин заявил, что закрытие храмов на Пасху не означает повторения гонений на верующих, а делается для их же блага.

Протоиерей заявил, что молиться можно и дома, а самоизоляция и запрет на посещение храмов требуются лишь для того, чтобы в последствии быстрее вернуться к привычной жизни, передаёт Мир24. «Сейчас никаких гонений нет, и режимы самоизоляции никак не связаны с гонениями на христиан. Это, наоборот, забота о людях, чтобы не было заболевших, чтобы не закрывались храмы надолго», - считает он.

Также священнослужитель посоветовал воспользоваться возможностью и уделить время собственным мыслям и поступкам, «провести глубокую духовную работу с собой».

АБ

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