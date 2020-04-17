В Челябинской области будет организована онлайн-трансляция Пасхальной службы

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17 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призывает южноуральцев молиться дома и соблюдать режим самоизоляции в праздничные дни.

В ночь с 18 на 19 апреля трансляцию праздничного богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора можно будет посмотреть на региональных телеканалах: ОТВ,31-м канале, Ural 1; на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, а также на страницах в социальных сетях телеканала ОТВ.

«Дорогие мои, я прошу вас прислушаться к моей просьбе: оставайтесь, пожалуйста, дома, молитесь дома, - сказал в своем обращении к южноуральцам митрополит Челябинский и Миасский Григорий. - Мы, священнослужители будем совершать богослужения в наших храмах, будет организована трансляция службы. Вместе с вами мы будем молиться о том, чтобы милостью Божией это время прошло. Еще сделаем очень много добрых дел во благо нашей родины и нашей Русской православной церкви. Призываю вас к особой усердной молитве в режиме самоизоляции».

Отметим, что ранее РПЦ предложила всем верующим освящать куличи и пасхи дома. Для это необходимо трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем нужно куличи и пасхи нужно окропить святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».