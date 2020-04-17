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Аргументы Недели Общество 13+

Жена политика: У меня всегда муж на первом месте

, 19:46 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Жена политика: У меня всегда муж на первом месте

Всегда приятно видеть гармоничные супружеские пары. Приятно, когда их отношения искренние. Они не выносят свое личное «для вида», они просто вместе. Для себя. 

Политика, экс-мэра Риги Олега Бурова знают все в Латвии. Как политика. Знают, что женат, имеет детей… И больше ничего. Его личная жизнь «под запретом». Но! Журналисты – народ любознательный! Кто создает ему домашний «тыл»? С кем он делится своими сокровенными мыслями? Кто его вторая половинка?

Светлана Бурова. Жена политика. 

Специально для «Аргументов Недели» эксклюзивное интервью с женой латвийского политика Олега Бурова Светланой.

-Светлана, быть женой известного политика – дело не совсем простое. Как справляетесь?

-Я просто жена своего мужа. Что значит «жена политика»? Политик – это профессия. У каждого из нас есть своя профессия, но жена… Это любовь, друг, поддержка. Это та женщина, которая всегда рядом. Всегда! И в горе, и в радости. Конечно, я понимаю, что супруг – публичный человек, но это он… Я не большая любительница выставлять себя и свое личное «для всех». Мне даже сейчас не совсем удобно давать интервью.

-Какое первое впечатление произвел на вас Олег?

-Первое… Как же это было давно. 6 мая у нас будет годовщина свадьбы…

-И сколько лет вы вместе?

-31 год. Да, наша семейная жизнь, к счастью, проверена годами. Первое впечатление…Мы работали с Олегом в одной больнице. Я приехала из Западной Украины и…вот так попала (улыбается). Приехала работать на время, а осталась в Латвии на долгие, долгие годы. Нет, это точно не была любовь с первого взгляда! Да, мне приятно было общаться с Олегом, но долгое время у меня и в мыслях не было… ничего «личного». 

-А когда появилось? Как Олег ухаживал за вами?

-Ну, мы постоянно общались. Меня привлекала его позитивность, чувство юмора, активность. Олег был постоянно «в движении», всегда и всех организовывал, «кипел» идеями. Конечно, сложно было не обратить на него внимания! Я и обратила. Сама не знаю, но в какой-то момент поняла, что должна быть именно с ним. Я поняла, что если не останусь с Олегом, то потеряю что-то очень важное в жизни. И я «рискнула». Сейчас думаю… А если бы не осталась? Страшно становится.

-А как будущий политик сделал вам предложение? Вставал на одно колено?

-Нет. Я такого не помню. Но, все было пристойно (улыбается).

-Какой ваш муж в быту?

-Нормальный мужчина. Покупает продукты в дом, лепит пельмени…

-Что делает?!

-Лепит пельмени. Да! У нас такая традиция. Олег любит есть пельмени, и помогает мне их лепить. Кстати, очень даже хорошо у него это получается. Знаете, у меня действительно отличный муж! Сейчас подумала… А ведь мы же никогда не проводили отпуск по отдельности. Всегда вместе. Бывает даже так, что Олег не хочет ходить без меня на многие мероприятия. Я его «гоню» (хочется просто побыть дома), а он не идет без меня. Даже не рассматривает приглашения «на одну персону». Вот и сейчас сидит, и занимается с сыном. Уроками. ЧС в стране… дистанционное обучение.

-На детей хватает время?

-Обязательно! Дочь Инна – вполне самостоятельная личность. Работает заместителем директора Рижской классической гимназии. Разработала специальную программу для изучения иностранного языка, для детей. Умница! А сын Денис – школьник. Я горжусь своими детьми! Очень! Они очень самостоятельные. И знают, что такое труд! Помню случай… Сын был совсем маленьким и спрашивает меня: «Мама, а где папа работает?» Ну, как малышу объяснить, что папа работает в Департаменте недвижимости? Несколько лет назад Олег там работал. Я просто сказала, что папа занимается недвижимостью. Сын посмотрел на меня и с удивлением спросил: «Стоит на работе?» Недвижимость в голове ребенка – без движения. Вот такой случай вспомнила!

-У вас идеальный брак!

-Правда? В каждой семье есть свои радости, горести. И в нашей семье все было. Бывало разное. Но, для меня муж был и остается на первом месте. Всегда! Понимаю, что для многих женщин дети – главное. У меня иначе. Муж. Знаете, меня иногда так тянет на Украину… Я же там родилась. Еду. Но, через пару дней понимаю, что не могу дольше оставаться. Я там, где моя семья, мой муж. Мне безумно не хватает, когда я на Украине, наших вечерних прогулок… Да, каждый вечер мы выходим вдвоем гулять. Просто пройтись вдвоем, поговорить, посекретничать… Вот тогда мы полностью принадлежим друг другу. И это моя жизнь. Другой мне не надо.

-Благодарю, Светлана.

ГБ