Жена политика: У меня всегда муж на первом месте

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Всегда приятно видеть гармоничные супружеские пары. Приятно, когда их отношения искренние. Они не выносят свое личное «для вида», они просто вместе. Для себя.

Политика, экс-мэра Риги Олега Бурова знают все в Латвии. Как политика. Знают, что женат, имеет детей… И больше ничего. Его личная жизнь «под запретом». Но! Журналисты – народ любознательный! Кто создает ему домашний «тыл»? С кем он делится своими сокровенными мыслями? Кто его вторая половинка?

Светлана Бурова. Жена политика.

Специально для «Аргументов Недели» эксклюзивное интервью с женой латвийского политика Олега Бурова Светланой.

-Светлана, быть женой известного политика – дело не совсем простое. Как справляетесь?

-Я просто жена своего мужа. Что значит «жена политика»? Политик – это профессия. У каждого из нас есть своя профессия, но жена… Это любовь, друг, поддержка. Это та женщина, которая всегда рядом. Всегда! И в горе, и в радости. Конечно, я понимаю, что супруг – публичный человек, но это он… Я не большая любительница выставлять себя и свое личное «для всех». Мне даже сейчас не совсем удобно давать интервью.

-Какое первое впечатление произвел на вас Олег?

-Первое… Как же это было давно. 6 мая у нас будет годовщина свадьбы…

-И сколько лет вы вместе?

-31 год. Да, наша семейная жизнь, к счастью, проверена годами. Первое впечатление…Мы работали с Олегом в одной больнице. Я приехала из Западной Украины и…вот так попала (улыбается). Приехала работать на время, а осталась в Латвии на долгие, долгие годы. Нет, это точно не была любовь с первого взгляда! Да, мне приятно было общаться с Олегом, но долгое время у меня и в мыслях не было… ничего «личного».

-А когда появилось? Как Олег ухаживал за вами?

-Ну, мы постоянно общались. Меня привлекала его позитивность, чувство юмора, активность. Олег был постоянно «в движении», всегда и всех организовывал, «кипел» идеями. Конечно, сложно было не обратить на него внимания! Я и обратила. Сама не знаю, но в какой-то момент поняла, что должна быть именно с ним. Я поняла, что если не останусь с Олегом, то потеряю что-то очень важное в жизни. И я «рискнула». Сейчас думаю… А если бы не осталась? Страшно становится.

-А как будущий политик сделал вам предложение? Вставал на одно колено?

-Нет. Я такого не помню. Но, все было пристойно (улыбается).

-Какой ваш муж в быту?

-Нормальный мужчина. Покупает продукты в дом, лепит пельмени…

-Что делает?!

-Лепит пельмени. Да! У нас такая традиция. Олег любит есть пельмени, и помогает мне их лепить. Кстати, очень даже хорошо у него это получается. Знаете, у меня действительно отличный муж! Сейчас подумала… А ведь мы же никогда не проводили отпуск по отдельности. Всегда вместе. Бывает даже так, что Олег не хочет ходить без меня на многие мероприятия. Я его «гоню» (хочется просто побыть дома), а он не идет без меня. Даже не рассматривает приглашения «на одну персону». Вот и сейчас сидит, и занимается с сыном. Уроками. ЧС в стране… дистанционное обучение.

-На детей хватает время?

-Обязательно! Дочь Инна – вполне самостоятельная личность. Работает заместителем директора Рижской классической гимназии. Разработала специальную программу для изучения иностранного языка, для детей. Умница! А сын Денис – школьник. Я горжусь своими детьми! Очень! Они очень самостоятельные. И знают, что такое труд! Помню случай… Сын был совсем маленьким и спрашивает меня: «Мама, а где папа работает?» Ну, как малышу объяснить, что папа работает в Департаменте недвижимости? Несколько лет назад Олег там работал. Я просто сказала, что папа занимается недвижимостью. Сын посмотрел на меня и с удивлением спросил: «Стоит на работе?» Недвижимость в голове ребенка – без движения. Вот такой случай вспомнила!

-У вас идеальный брак!

-Правда? В каждой семье есть свои радости, горести. И в нашей семье все было. Бывало разное. Но, для меня муж был и остается на первом месте. Всегда! Понимаю, что для многих женщин дети – главное. У меня иначе. Муж. Знаете, меня иногда так тянет на Украину… Я же там родилась. Еду. Но, через пару дней понимаю, что не могу дольше оставаться. Я там, где моя семья, мой муж. Мне безумно не хватает, когда я на Украине, наших вечерних прогулок… Да, каждый вечер мы выходим вдвоем гулять. Просто пройтись вдвоем, поговорить, посекретничать… Вот тогда мы полностью принадлежим друг другу. И это моя жизнь. Другой мне не надо.

-Благодарю, Светлана.