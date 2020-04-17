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Медведев призвал россиян получать удовольствие от периода самоизоляции

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Медведев призвал россиян получать удовольствие от периода самоизоляции
диван в гостиной, pixabay.com
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 17 апреля, призвал граждан России в период самоизоляции оставаться дома и получать удовольствие от общения с близкими, книг и передач.
 
Медведев подчеркнул, что во время эпидемии COVID-19 необходимо "сидеть дома" и постараться максимально насладиться всем, что окружает человека в домашних условиях.
 
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса нового типа. Глава государства выразил уверенность в том, что РФ непременно пройдет этот сложный этап.
ЕТ

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