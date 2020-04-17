Медведев призвал россиян получать удовольствие от периода самоизоляции

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 17 апреля, призвал граждан России в период самоизоляции оставаться дома и получать удовольствие от общения с близкими, книг и передач.

Медведев подчеркнул, что во время эпидемии COVID-19 необходимо "сидеть дома" и постараться максимально насладиться всем, что окружает человека в домашних условиях.