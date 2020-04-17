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Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию COVID-19

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию COVID-19
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса нового типа. По его словам, Россия пройдет данный сложный этап.
 
Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ подчеркнул, что победа над COVID-19 будет тем весомее, если в текущее непростое время система медицинской помощи в стране станет более сильной, эффективной и доступной.
 
Глава государства добавил, что граждане России должны почувствовать изменения в российской системе здравоохранения.
ЕТ

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