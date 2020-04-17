Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию COVID-19

Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ подчеркнул, что победа над COVID-19 будет тем весомее, если в текущее непростое время система медицинской помощи в стране станет более сильной, эффективной и доступной.

Глава государства добавил, что граждане России должны почувствовать изменения в российской системе здравоохранения.