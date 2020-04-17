Путин: пик по коронавирусу в России еще не пройден

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17 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, заявил, что в стране пик по коронавирусу нового типа еще не пройден. По словам главы государства, риски, связанные с COVID-19, еще высоки.

Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России пподчеркнул, что количество зараженных по-прежнему растет, причем не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации.

Российский лидер подчеркнул, что в каждом регионе страны еще очень многое нужно сделать в связи с распространением коронавирусной инфекции.