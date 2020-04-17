Путин и Макрон обсудили ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 17 апреля, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию с распространением коронавируса нового типа.

Лидеры двух государств в ходе беседы рассказали друг другу о мерах по борьбе с COVID-19 в своих странах. Кроме того, Путин и Макрон обсудили способы минимизации социально-экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.