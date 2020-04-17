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Путин и Макрон обсудили ситуацию с COVID-19

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин и Макрон обсудили ситуацию с COVID-19
президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing/Xinhua
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 17 апреля, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию с распространением коронавируса нового типа. 
 
Лидеры двух государств в ходе беседы рассказали друг другу о мерах по борьбе с COVID-19 в своих странах. Кроме того, Путин и Макрон обсудили способы минимизации социально-экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.
 
В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.
ЕТ

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