Число умерших от COVID-19 во Франции превысило отметку 17 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

15 апреля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

Известно, что во Франции от коронавируса скончались 17 167 человек. Об этом рассказал глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Во вторник, 14 апреля, сообщалось о 15 729 умерших и 103 573 случаях заболевания.

«С первого марта общее число смертей в больницах и в медико-социальных учреждениях составляет 17 167», - сказал Саломон.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса нового типа.

Ранее в закрытом на карантин доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме скончался один из постояльцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.