Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Число умерших от COVID-19 во Франции превысило отметку 17 тысяч человек

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Число умерших от COVID-19 во Франции превысило отметку 17 тысяч человек
pixabay.com

Известно, что во Франции от коронавируса скончались 17 167 человек. Об этом рассказал глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Во вторник, 14 апреля, сообщалось о 15 729 умерших и 103 573 случаях заболевания.

«С первого марта общее число смертей в больницах и в медико-социальных учреждениях составляет 17 167», - сказал Саломон.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса нового типа.

Ранее в закрытом на карантин доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме скончался один из постояльцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.   

ЕЧ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью