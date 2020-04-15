В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме умер постоялец с подтвержденным COVID-19

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15 апреля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: в закрытом на карантин доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме скончался один из постояльцев с подтвержденным диагнозом коронавирус. Мужчине было 74 года.

Известно, что у пенсионера были сопутствующие хронические заболевания из-за возрастных особенностей.

Сейчас проводится экспертиза, причины смерти будут известны позже. Отмечается: больной был слаб еще до вспышки заболевания, и, вероятнее всего, скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее в Воронежской области двадцать жителей , у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были выписаны из больниц.