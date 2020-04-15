В Воронежской области 20 жителей уже излечились от коронавируса нового типа

В Воронежской области двадцать жителей , у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщает региональное правительство.
Известно, что всего в регионе подтверждены 75 случаев коронавирусной инфекции. Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.
В настоящее время в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения коронавирусом, уже скончались свыше 117 тысяч человек.
Ранее в Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом нового типа.