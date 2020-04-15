В Чувашии скончалась первая пациентка с COVID-19

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15 апреля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом . Известно, что женщине было 79 лет, она страдала тяжелой сопутствующей патологией.

Сообщается: у жительницы COVID-19 подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день она была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. Во время лечения у пациентки развилась дыхательная недостаточность. Врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пенсионерка скончалась.

Ранее в Чувашии за сутки было выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.