Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Чувашии скончалась первая пациентка с COVID-19

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Чувашии скончалась первая пациентка с COVID-19
pixabay.com

В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом . Известно, что женщине было 79 лет, она страдала тяжелой сопутствующей патологией.

Сообщается: у жительницы COVID-19 подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день она была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы. Во время лечения у пациентки развилась дыхательная недостаточность. Врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пенсионерка скончалась.

Ранее в Чувашии за сутки было выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ЕЧ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью