В Чувашии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

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15 апреля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Чувашии за сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Известно, что среди инфицированных - 5 сотрудников и 1 пациент больницы, работающей в режиме обсерватора.

Сообщается: все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения от нижегородской лаборатории.

Также коронавирус выявлен у двух приезжих в Новочебоксарске и Чебоксарах и пяти контактных лиц в Алатыре, Цивильске, Шумерлинском районе и в Чебоксарах. Возраст пациентов от 33 до 78 лет. Всем назначена индивидуальная терапия.

Так, число зараженных СOVID-19 в Чувашии, достигло 79 человек.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупредила, что тополиный пух может способствовать распространению коронавирусной инфекции.