Тополиный пух может спровоцировать новый всплеск коронавируса

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15 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупредила, что тополиный пух может способствовать распространению коронавирусной инфекции и стать переносчиком COVID-19.

Также врач отметила, что пух приведет к наплыву пациентов-аллергиков, которые к тому же находятся в группе риска по коронавирусу. При этом если ранее люди могли переждать период цветения в другом регионе, то сейчас они лишены такой возможности.

Логина добавила, то если до лета болезнь не удастся остановить, то с приходом лета тополиный пух спровоцирует рост заболеваемости. «А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», - заявила аллерголог.