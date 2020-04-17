Ежесуточный объем производства защитных масок в России превысил 8 млн штук

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания координационного совета по промышленности заявил, что объем суточного производства защитных масок в России сейчас составляет более 8 млн штук.

По словам Мантурова, вышеуказанное число уже больше, чем то, которое было обещано выпустить к концу текущего месяца.