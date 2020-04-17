Ежесуточный объем производства защитных масок в России превысил 8 млн штук

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания координационного совета по промышленности заявил, что объем суточного производства защитных масок в России сейчас составляет более 8 млн штук.
По словам Мантурова, вышеуказанное число уже больше, чем то, которое было обещано выпустить к концу текущего месяца.
Накануне глава Минпромторга уточнил, что Россия к концу апреля начнет ежесуточно производить по 7 млн различных видов защитных масок. Напомним, в начале месяца подчеркивалось, что производство данных предметов защиты в России составляет 1,6 млн в 24 часа.