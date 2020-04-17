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Ежесуточный объем производства защитных масок в России превысил 8 млн штук

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ежесуточный объем производства защитных масок в России превысил 8 млн штук
медицинская маска, pixabay.com

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания координационного совета по промышленности заявил, что объем суточного производства защитных масок в России сейчас составляет более 8 млн штук.

По словам Мантурова, вышеуказанное число уже больше, чем то, которое было обещано выпустить к концу текущего месяца.

Накануне глава Минпромторга уточнил, что Россия к концу апреля начнет ежесуточно производить по 7 млн различных видов защитных масок. Напомним, в начале месяца подчеркивалось, что производство данных предметов защиты в России составляет 1,6 млн в 24 часа.

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