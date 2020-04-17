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Медведев: Россия не рассчитывает на отмену санкций, помогая другим странам в борьбе с COVID-19

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Медведев: Россия не рассчитывает на отмену санкций, помогая другим странам в борьбе с COVID-19
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Russian Government/via Globallookpress.com
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 17 апреля, заявил, что Россия, оказывая помощь другим странам в борьбе с коронавирусом нового типа, не рассчитывает на отмену санкций.
 
Медведев добавил, что Российская Федерация также не ждет других послаблений. Он добавил, что представители страны ни в каких разговорах ни на каком уровне не упоминали, что помощь оказывается другим государствам на каких-либо условиях.
 
"Это просто смешно", – подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, отвечая на вопрос, рассчитывает ли российская сторона на отмену санкций, помогая, в частности, Италии и Сербии в борьбе с COVID-19.
ЕТ

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