Медведев: Россия не рассчитывает на отмену санкций, помогая другим странам в борьбе с COVID-19

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 17 апреля, заявил, что Россия, оказывая помощь другим странам в борьбе с коронавирусом нового типа, не рассчитывает на отмену санкций.

Медведев добавил, что Российская Федерация также не ждет других послаблений. Он добавил, что представители страны ни в каких разговорах ни на каком уровне не упоминали, что помощь оказывается другим государствам на каких-либо условиях.