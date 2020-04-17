Заморозки и дефицит влаги снизят урожайность зерновых в этом году

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17 апреля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

На юге России в зимний период наблюдалось значительное понижение температур. Это скажется на урожае зерновых культур, но их недостатка не прогнозируется.



Ожидалось, что перезимовка озимых сложно пройдёт в Приволжском и Центральном округах, но обошлось. Осенние посевы находятся в отличном состоянии. Небольшие заморозки, наблюдавшиеся в марте в некоторых районах страны, оказали отрицательное воздействие на рост сельскохозяйственных культур. В Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму замечено повреждение морозами листьев пшеницы.



В Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области наблюдается дефицит влаги в пахотном слое почвы.



Заниматься сельским хозяйством в России всегда было делом рискованным. Постоянно меняющаяся погода негативно сказывается на урожае. В южных районах часто стоит жара, осадков катастрофически не хватает. Точные прогнозы урожайности делать очень сложно. Но, судя по всхожести озимых, в этом году без хлеба никто не останется, - считает специалист Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



