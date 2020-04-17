Бросивший бабушку в больнице мужчина рассказал о своих мотивах

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17 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Мужчина, отказавшийся забирать 96-летнюю бабушку из больницы в Москве, объяснил свои мотивы. По его словам, он боится, что пожилая женщина могла заразиться коронавирусной инфекцией.

Мужчина заявил журналистам, что заберет женщину из больницы только после того, как увидит отрицательный тест на коронавирус. При этом оплачивать его родственник отказался, мотивировав это тем, что за ветерана должно заплатить государство.

«Ну а мне-то какая разница, старая или нет. Сейчас такая ситуация. Сложная. Все боятся за себя», - сказал он. При этом его сожительница добавила, что в квартире также проживает инвалид, и они беспокоятся за его здоровье.

Отмечается, что в больнице старушка оказалась с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.