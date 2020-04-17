Семья москвичей бросила бабушку в больнице из-за боязни заразиться коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

96-летнюю Александру Григорьевну Алилекову оказалась никому не нужна и семья бросила ее в больнице из-за боязни заразиться коронавирусом.

Старушка попала в отделение нейрохирургии 13-й больницы. Подлечилась, пошла на поправку и собралась на выписку. Но оказалась совсем никому не нужна. Зять, внук и дочь потребовали взять у неё тест на коронавирус — без него бабушку они не примут. В соцзащите медикам помочь не смогли, пришлось звонить в полицию. Но родственники настаивают — либо тест, либо оставляйте пенсионерку себе.

Между тем Александру Григорьевну нужно срочно выписывать — больница в срочном порядке перепрофилируется в инфекционную для больных коронавирусом, сообщает канал «Mash». Не очень понятно, в чем проблема сделать тест и успокоить семью?