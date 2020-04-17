Госдума приняла закон об упрощенном гражданстве

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17 апреля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума в третьем чтении приняла закон об упрощенном приеме в российское гражданство.

В новом законе исключается требование об отказе от имеющегося иного гражданства. Одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России, и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

«Право на упрощенный прием в гражданство РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания в России предлагается предоставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана», – говорится в документе.

Ранее Госдума приняла закон о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса.