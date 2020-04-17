Госдума приняла закон о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса

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17 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Закон о государственных гарантиях для предприятий в условиях коронавируса прошел в Госдуме третье, окончательное чтение.

Отныне предприятия смогут взять кредит для выплаты заработной платы сотрудникам, а государство его обеспечит.

Речь в законе идет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под госгарантии РФ российских юридических лиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике».

Соответствующие поправки предполагается внести в Бюджетный кодекс.

«Принятия данного законопроекта действительно ждут и люди, и предприятия. Сегодня у нас существует норма, которая заставляет банки резервировать средства, закладывать резервы под любые кредиты, которые они выдают. И банки, естественно, ограничены в возможностях кредитовать. Особенно это важно сейчас, когда эти средства должны пойти и на зарплату людям, и на текущую деятельность предприятий, которые сегодня как никогда нуждаются в оборотных средствах», – отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ко второму чтению были внесены поправки, снимающие ограничения на горизонтальные бюджетные кредиты, когда один регион может предоставить кредит другому. Средства можно будет занять на срок до трех лет. Такая норма начнет действовать с 2021 года.

Также сообщается, что будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг теми регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.

Ранее сообщалось, что банки отказали министру экономического развития России в беспроцентном кредите.