Ученый предупредил об угрозе заражения COVID-19 двух миллионов жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге коронавирусом COVID-19 могут заболеть два миллиона человек. Такой вариант развития событий допустил Алексей Боровков, ученый из расположенного в городе политехнического университета.
По словам Боровкова, инфицирование двух миллионов жителей может произойти в случае реализации худшего сценария распространения инфекции на территории Петербурга. При более оптимистичном варианте к середине июня в городе зарегистрируют 120 тысяч случаев COVID-19. На данный момент в Санкт-Петербурге зафиксированы полторы тысячи заражений.
Ранее сообщалось, что отечественный дипломат Николай Платошкин назвал виновника пандемии коронавируса.