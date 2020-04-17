Ученый предупредил об угрозе заражения COVID-19 двух миллионов жителей Петербурга

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17 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak.com

Жительница Санкт-Петербурга, Zamir Usmanov / globallookpress.com

В Санкт-Петербурге коронавирусом COVID-19 могут заболеть два миллиона человек. Такой вариант развития событий допустил Алексей Боровков, ученый из расположенного в городе политехнического университета.

По словам Боровкова, инфицирование двух миллионов жителей может произойти в случае реализации худшего сценария распространения инфекции на территории Петербурга. При более оптимистичном варианте к середине июня в городе зарегистрируют 120 тысяч случаев COVID-19. На данный момент в Санкт-Петербурге зафиксированы полторы тысячи заражений.

Ранее сообщалось, что отечественный дипломат Николай Платошкин назвал виновника пандемии коронавируса.