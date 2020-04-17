Столицу СКФО, где накануне сняли мэра, готовятся перевести на карантин

Пятигорск станет первым городом в Ставропольском крае, где режим самоизоляции заменят на карантин.
Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что власти закроют въезд и выезд в город в течение ближайших двух дней. Въезды и выезды из города закрываются кроме шести дорог, на которых будут установлены КПП.
Кроме этого, в Пятигорске вводится строгий запрет на работу предприятий, оказывающих услуги, также решено сократить число тех, кому сейчас разрешено функционировать.
Предполагается, что работать будут только оборонно-промышленные организации и предприятия жизнеобеспечения города – водоканал, электросеть, теплосеть, оператор по обращению с отходами. Срок действия карантина не определен.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске из-за коронавируса ушел в отставку глава города.