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Столицу СКФО, где накануне сняли мэра, готовятся перевести на карантин

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Newstracker.ru

Столицу СКФО, где накануне сняли мэра, готовятся перевести на карантин
Фото: соцсети

Пятигорск станет первым городом в Ставропольском крае, где режим самоизоляции заменят на карантин.

Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что власти закроют въезд и выезд в город в течение ближайших двух дней. Въезды и выезды из города закрываются кроме шести дорог, на которых будут установлены КПП.

Кроме этого, в Пятигорске вводится строгий запрет на работу предприятий, оказывающих услуги, также решено сократить число тех, кому сейчас разрешено функционировать.

Предполагается, что работать будут только оборонно-промышленные организации и предприятия жизнеобеспечения города – водоканал, электросеть, теплосеть, оператор по обращению с отходами.  Срок действия карантина не определен.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске из-за коронавируса ушел в отставку глава города.

ДВа

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