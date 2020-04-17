Прошлогодние доходы безработного не будут учитывать при назначении адресных пособий

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17 апреля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла закон, по которому семьи с детьми получат адресную поддержку.

Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Такие выплаты и пособия носят адресный характер, при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период. Это, как правило, от трех до шести месяцев. Но в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией предлагается семьям, где есть безработные, назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов.

«Речь идет об адресной государственной поддержке семьям, которая позволит в случае, если в семье есть неработающий человек, не учитывать прошлый год – об этом говорил президент в своем обращении. Это также окажет помощь семьям, которые столкнулись со сложной ситуацией. Если член семьи в том году работал, а в этом не работает, не будет учитываться прошлый год, а доход будет учитываться в текущем году», – пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это позволит поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в затруднительном материальном положении из-за особого порядка работы предприятий в период пандемии.

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